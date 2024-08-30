Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 августа 2024, 02:15
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Учёные объяснили, почему нужно закрывать крышку унитаза при сливе

Вот что показало исследование
Многие из нас слышали, что крышку унитаза нужно обязательно закрывать, однако объяснений этому действию обычно не даётся. Специалисты провели эксперименты и выяснили, как всё-таки правильно пользоваться унитазом.
Учёные объяснили, почему нужно закрывать крышку унитаза при сливе
© Freepik

При сливе из-за сильного напора воды над ней образуются брызги и туман. Учёные предупреждают, что этот шлейф содержит также частички испражнений, вирусы, грибки, бактерии.

Специалисты из Колорадского университета обнаружили, что такой шлейф всего за 8 секунд может достигать более 1,5 м в высоту. Частицы в нём при этом движутся со скоростью 0,2 м/с.

Учёные объяснили, почему нужно закрывать крышку унитаза при сливе
© Nature

Но может ли спасти от этих патогенов крышка унитаза? Эксперты из Университетского колледжа Корка провели эксперимент и узнали, что она позволяет уменьшить выброс вредоносных частиц в воздух до 60%.

Вместе с этим в брызгах при закрытой крышке была повышенная концентрация бактерий, а микрокапли, которые были в воздухе, сохранялись уже в три раза дольше, чем при сливе без закрытия.

Получается, что всё же закрытая крышка унитаза не даёт 100-процентной защиты от распыления опасных частиц в воздухе. Но всё равно благодаря этому мы вдыхаем меньше бактерий.