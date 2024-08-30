Учёные объяснили, почему нужно закрывать крышку унитаза при сливе

Но может ли спасти от этих патогенов крышка унитаза? Эксперты из Университетского колледжа Корка провели эксперимент и узнали, что она позволяет уменьшить выброс вредоносных частиц в воздух до 60%.

Вместе с этим в брызгах при закрытой крышке была повышенная концентрация бактерий, а микрокапли, которые были в воздухе, сохранялись уже в три раза дольше, чем при сливе без закрытия.

Получается, что всё же закрытая крышка унитаза не даёт 100-процентной защиты от распыления опасных частиц в воздухе. Но всё равно благодаря этому мы вдыхаем меньше бактерий.