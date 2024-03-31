Всего в рамках исследования было три этапа. В первом из них принимали участие 66 человек. Учёные обнаружили, что наиболее сильное желание танцевать у них вызывала музыка со средним синкопированием.

Во втором этапе участвовали уже 29 человек. Они слушали музыку, надев перед этим шлемы, позволяющие провести магнитоэнцефалографию мозга. Выяснилось, что слуховая кора людей в первую очередь сосредотачивалась на ритме, а за желание танцевать отвечала активность в дорсальном слуховом пути.

На третьем этапе специалисты сформулировали выводы в виде квадратичных соотношений. Учёные высказали предположение, что самое сильное желание танцевать вызывает у человека музыка со среднем уровнем синкопирования потому, что мозг пытается предугадать её ритм.

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