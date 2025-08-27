Учёные объяснили, почему при отказе от кофе начинает болеть голова

Учёные объяснили, почему при отказе от кофе начинает болеть головаИ как этого избежать
У неврологов пока нет точного ответа, почему после отказа от кофе в течение первых суток начинает болеть голова. Но вот какие возможные объяснения существуют.
Кофеин сужает сосуды, поэтому иногда он помогает снять боль. Но если человек резко прекращает пить кофе, то сосуды расширяются, усиливается приток крови к мозгу и возникает боль.
Другая теория связана с тем, что в кофеин блокирует действие аденозина - вещества, которое вызывает сонливость. После отказа от кофе это вещество накапливается, что и может приводить к головной боли.
Чтобы избежать таких неприятных последствий отказа от кофеина, ограничивайте себя в употреблении напитка постепенно: уменьшайте дозу на 1/4 чашки или заменяйте кофе другими напитками, в которых кофеина меньше. Например, чёрным и зелёным чаем. Не забывайте также о полноценном сне, достаточном количестве воды, умеренной физической активности.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.