Учёные объяснили, почему при отказе от кофе начинает болеть голова

Другая теория связана с тем, что в кофеин блокирует действие аденозина - вещества, которое вызывает сонливость. После отказа от кофе это вещество накапливается, что и может приводить к головной боли.

Чтобы избежать таких неприятных последствий отказа от кофеина, ограничивайте себя в употреблении напитка постепенно: уменьшайте дозу на 1/4 чашки или заменяйте кофе другими напитками, в которых кофеина меньше. Например, чёрным и зелёным чаем. Не забывайте также о полноценном сне, достаточном количестве воды, умеренной физической активности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.