Учёные объяснили, почему у людей есть молочные и постоянные зубы

Большинство из нас рождается без зубов. Первые молочные зубы начинают прорезываться в 6-8 месяцев, а выпадать - в 5-6 лет. Этот процесс продолжается примерно до 10-12 лет.

Постоянные зубы крупнее молочных, поэтому позволяют пережёвывать одновременно больше пищи. Ещё их в целом больше: 28 штук, не считая четырёх дополнительных зубов мудрости.