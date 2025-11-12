Учёные объяснили, почему у людей есть молочные и постоянные зубы

Опубликовано 12 ноября 2025, 09:451 мин.
Учёные объяснили, почему у людей есть молочные и постоянные зубыВсё дело в эволюционном развитии
Люди, как и большинство млекопитающих, дифиодонты. Это значит, что у нас два набора зубов: молочные и постоянные. Но как это стало возможным?
Большинство из нас рождается без зубов. Первые молочные зубы начинают прорезываться в 6-8 месяцев, а выпадать - в 5-6 лет. Этот процесс продолжается примерно до 10-12 лет.
Постоянные зубы крупнее молочных, поэтому позволяют пережёвывать одновременно больше пищи. Ещё их в целом больше: 28 штук, не считая четырёх дополнительных зубов мудрости.
Таким образом, каждый из двух комплектов зубов соответствует размерам вашего лица в детском (молочные) и взрослом (постоянные) возрасте. Это помогает также качественно пережёвывать еду на протяжении всей жизни.