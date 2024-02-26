Учёные объяснили, почему забота о себе не помогает при выгорании

Самое важное при выгорании, по мнению специалистов, - не не удерживать его на личностном уровне. Всё потому, что возникает выгорание развивается из-за взаимодействия человека с обстоятельствами и окружающей средой. Именно поэтому индивидуальные методы борьбы с этим состоянием на самом деле не работают. Чтобы справиться с выгоранием, нужно спросить себя: «Почему я это испытываю? Что из моей работы или из общения с кем-то приводит к этому чувству?»

Концепция выгорания означает, что в организации вашей работы есть что-то такое, что вызывает у вас истощение или провоцирует его. И такое редко случается только с одним человеком в коллективе. Если вы чувствуете себя выгоревшим, вполне вероятно, что люди вокруг вас, люди, с которыми вы работаете, тоже испытывают подобное.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.