Учёные объяснили, полезно ли подросткам общаться с ИИ-чат-ботами

В то же время такие чат-боты не всегда бывают безопасны. Например, мать из Флориды подала в суд на компанию, владеющую Character.AI, утверждая, что чат-бот сформировал навязчивую связь с её 14-летним сыном Сьюэллом Сетцером III и в конечном итоге спровоцировал его на попытку самоубийства (которая оказалась успешной). В другом иске, поданном в 2024 году, говорится, что всё тот же чат-бот поощряет членовредительство у подростков и насилие в отношении родителей, которые пытаются ограничить частоту пользования этим приложением.

Что же делать? Прежде всего, скажите подростку, что настоящие живые люди могут предложить ему больше, чем ИИ. Взрослея, ребёнок должен учиться принимать странности и личность своего друга, поддерживать дружбу. Особенно полезно это может быть в трудные моменты. Например, при школьной травле. Одно исследование с участием более 1000 подростков показало, что поддержание близких отношений с другом было самой полезной стратегией для детей, которые подвергались травле. В ходе другой научной работы выяснилось, что друзья в реальной жизни могут уменьшить последствия проблемного использования социальных сетей у подростков.