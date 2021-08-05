Учёные объяснили, в каких случаях от ковида умирают молодые люди без хронических заболеваний

Учёные обнаружили, что этот ген, который формирует особые рецепторы toll-like receptors (TLR) (toll переводится как "колокольный звон", "удар колокола"), у некоторых людей "дефектный". То есть организм не получает вовремя сигналы об опасности, и иммунитет не работает. Это служит причиной быстрого распространения COVID-19 в организме. Интересно, что такой ген встречался только у мужчин.

Однако российский генетик Евгений Лильин к подобным выводам отнёсся с недоверием. Он подчеркнул, что делать их слишком рано, поскольку выборка очень мала (14 человек) и научных исследований на эту тему практически не проводилось.

Более подробно вы можете узнать по ссылке.