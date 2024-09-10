Учёные объяснили, влияет ли употребление кофе на давление

Эпизодическое, нечастое употребление кофеина связано с повышением артериального давления и более высоким риском гипертонии. Но если вы пьёте напитки с кофеином часто, то на кровяное давление они будут оказывать минимальное воздействие.

Результаты исследований демонстрируют, что при регулярном употреблении 1−3 чашек кофе он не окажет отрицательного влияния на артериальное давление и не повысит риск возникновения гипертонии у большинства людей. Особенно это касается женщин и некурящих.

Кроме того, несколько работ показывают, что риск повышения кровяного давления минимален или отсутствует, если кофеин и кофе употреблять в умеренных дозах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.