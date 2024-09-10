Учёные объяснили, влияет ли употребление кофе на давление

Учёные объяснили, влияет ли употребление кофе на давлениеВот что показывают исследования
Исследования показали, что кофеин может привести к временному повышению артериального давления, особенно у тех, кто нечасто употребляет кофеин. Другие же работы демонстрируют, что в умеренных количествах регулярное употребление кофе не влияет отрицательно на давление.
Воздействие кофе на кровяное давление зависит от ряда факторов. В том числе от количества потребляемого кофеина и определенных привычек образа жизни.
Эпизодическое, нечастое употребление кофеина связано с повышением артериального давления и более высоким риском гипертонии. Но если вы пьёте напитки с кофеином часто, то на кровяное давление они будут оказывать минимальное воздействие.
Результаты исследований демонстрируют, что при регулярном употреблении 1−3 чашек кофе он не окажет отрицательного влияния на артериальное давление и не повысит риск возникновения гипертонии у большинства людей. Особенно это касается женщин и некурящих.
Кроме того, несколько работ показывают, что риск повышения кровяного давления минимален или отсутствует, если кофеин и кофе употреблять в умеренных дозах.
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