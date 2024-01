Учёные объяснили, зачем женщине нужна способность испытывать оргазм

По мнению американских исследователей, раньше оргазм женщины в зачатии детей играл такую же важную роль, как и мужской оргазм. Об этом говорится в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Сегодня у некоторых видов млекопитающих овуляция и сегодня происходит во время полового акта. Например, у кошек, кроликов, хорьков. Учёные считают, что в этом случае женский оргазм нужен, чтобы вызвать овуляцию.

Чтобы проверить эту теорию, специалисты давали самкам кролика флуоксетин, который препятствует возникновению оргазма. И такие самки на 30% реже испытывали оргазм.