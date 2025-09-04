Учёные определили черты личности, которые повышают риск развития гипертонии

Специалисты провели в ходе нового исследования анализ данных более чем 7300 жителей Японии. Вошли в эту выборку 4069 мужчин и 3252 женщины. Их средний возраст составлял около 52 лет. Информацию собирали у участников в 2019-2022 годы.

Результаты показали, что люди с более высоким добросовестности (для них характерны организованность и самодисциплина) имели ниже вероятность развития гипертонии. Обладатели этой черты чаще последовательно ведут здоровый образ жизни и регулярно проходят медицинские осмотры.