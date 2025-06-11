Учёные определили регионы, где чаще всего встречается деменция

Перечисленные выше различия сохранялись даже после учёта таких факторов, как возраст, раса и сердечно-сосудистые заболевания. Касалось это и сельских районов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.