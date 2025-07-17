Учёные определили страны, в которых люди стареют быстрее и медленнее всего

Также было обнаружено, что быстрее всего стареют жители Египта. Их средний прогнозируемый возраст был на 2,35 года меньше хронологического. Далее шли Нидерланды и Финляндия.

По мнению учёных, для здорового старения главными факторами являются физические (качество воздуха) и социальные (в том числе гендерное равенство, социально-экономический статус). Кроме того, здоровое старение было тесно связано с тем, действуют ли политики в интересах человека, с наличием свободы для политических партий и права голоса, с проведением демократических выборов.

Исследование показало, что у людей, которые ускоренно стареют, в восемь раз чаще возникают трудности с выполнением повседневных задач и в четыре раза чаще ухудшаются когнитивные способности.