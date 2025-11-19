Учёные открыли преимущества отказа от нереалистичных целей

Новая работа включала 235 исследований с более чем 1400 результатами из различных дисциплин. Учёные в ней пришли к выводу, что отказ от недостижимых целей связан со снижением уровня стресса, тревожности, депрессии, а переход к новым целям восстанавливает благополучие и удовлетворённость жизнью.