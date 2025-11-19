Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 ноября 2025, 13:30
1 мин.

Учёные открыли преимущества отказа от нереалистичных целей

Иногда сдаться - хороший выбор
Согласно результатам нового исследования, проведённого в Университете Кертина, работа над недостижимыми целями может негативно сказываться на общем благополучии. Подробнее об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behaviour.
Учёные открыли преимущества отказа от нереалистичных целей
© Unsplash/CC0 Public Domain

Новая работа включала 235 исследований с более чем 1400 результатами из различных дисциплин. Учёные в ней пришли к выводу, что отказ от недостижимых целей связан со снижением уровня стресса, тревожности, депрессии, а переход к новым целям восстанавливает благополучие и удовлетворённость жизнью.

Учёные открыли преимущества отказа от нереалистичных целей
© FinsBridge Financial Planning

По словам доктора Хью Ридделла из Школы здоровья населения Кертина, новый обзор выявил, что черты личности, социальная поддержка, стили преодоления трудностей, жизненные обстоятельства могут повлиять на то, как склонен человек действовать: отпускать, возобновлять цели или адаптировать их к происходящему.