Учёные подробно изучили пользу для здоровья оливкового масла

В рамках исследования Recipe for Heart Health 40 человек, имеющих вероятность развития болезней сердца, были случайным образом распределены по группам. Им каждый день назначалось либо «низкое» количество (менее чайной ложки) оливкового масла первого отжима, либо «высокое» его количество (четыре столовые ложки). Через неделю каждая из групп переходила на другую схему приёма оливкового масла в течение четырёх недель. Кроме того, добровольцы придерживались цельнопищевой, растительной или веганской диеты, которая не содержала мало жира.

Оказалось, что вне зависимости от количества употребление оливкового масла первого отжима снижает уровень «плохого» холестерина, который связан с сердечными заболеваниями. Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации.