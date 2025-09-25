Учёные подсчитали, сколько времени за жизнь мы тратим на моргание

Считается, что обычно в состоянии бодрствования человек моргает в среднем 12 раз в минуту. Каждое моргание длится около трети секунды. Получается, что за 16-часовой день мы совершаем 11 520 морганий и это занимает чуть больше часа. За 80 лет жизни человек в среднем тратит 3,5 года только на моргание.

Что касается зевания, то во взрослом возрасте человек совершает это действие примерно девять раз в день. В детстве же мы зеваем ещё чаще. За всю жизнь на зевание уходит минимум две недели.

Носки мы надеваем примерно за 20 секунд. Если вы носите их каждый день, то за жизнь только на этой действие потратите почти неделю.

Даже без аллергии большинство из нас чешутся 97 раз в день. За жизнь это занимает два месяца.