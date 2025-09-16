Учёные подтвердили, что мозг человека может “предчувствовать” будущее

Другие учёные воспроизводили результаты эксперимента Радина ещё около 30 раз. Это значит, что они являются статистически достоверными.

Тем не менее эксперты всё ещё продолжают изучать, что именно вызывает у человека интуитивные ощущения и как они связаны со временем. Существующие научные работы направлены как раз на поиск механизмов, лежащих в основе предвидения.