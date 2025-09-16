Учёные подтвердили, что мозг человека может “предчувствовать” будущее

Учёные подтвердили, что мозг человека может “предчувствовать” будущееДля этого они провели множество экспериментов
Основное исследование, направленное на изучение способности мозга предвидеть будущее, было проведено парапсихологом Дином Радином в Университете Невады. Случилось это ещё в середине 1990-х годов. Для наблюдения за мозговой активностью участников, которым показывали изображения после небольшой паузы, использовалась электроэнцефалография (ЭЭГ). Было обнаружено, что перед показом негативных картинок мозг испытуемых был особенно активен, хотя люди не знали заранее последовательность изображений.
Другие учёные воспроизводили результаты эксперимента Радина ещё около 30 раз. Это значит, что они являются статистически достоверными.
Тем не менее эксперты всё ещё продолжают изучать, что именно вызывает у человека интуитивные ощущения и как они связаны со временем. Существующие научные работы направлены как раз на поиск механизмов, лежащих в основе предвидения.