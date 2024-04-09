Учёные подтвердили наличие связи между депрессией и раком молочной железы

Согласно результатам нового исследования, у пациентов с раком молочной железы I-III стадии и депрессией по сравнению с пациентами без депрессии на 50% повышен риск смертности от всех причин.

У пациентов с ранними стадиями (стадии I и II) рака и депрессией наблюдалось 2−2,5-кратное увеличение смертности от рака молочной железы и от всех причин.

У женщин с неметастатическим раком молочной железы и лёгкими и умеренными депрессивными симптомами после операции по сравнению с женщинами с минимальными депрессивными симптомами или без них риск смерти в течение 8−15 лет был в 2,5 раза выше.

В целом учёные отметили, что депрессия и тревога могут отрицательно повлиять на выживаемость пациентов с раком молочной железы и снизить их качество жизни.

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