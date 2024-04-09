Учёные подтвердили наличие связи между депрессией и раком молочной железы

Учёные подтвердили наличие связи между депрессией и раком молочной железыОб этом говорится в исследовании, представленном на Конгрессе Европейской психиатрической ассоциации
Рак молочной железы наиболее распространён среди женщин. Также он является основной причиной смертности во всём мире.
Новое исследование показало широкий диапазон зарегистрированной распространённости депрессии среди пациентов с раком молочной железы. В разных научных работах он составлял от 4,5% до 38%.
Также учёные обнаружили значительную корреляцию между депрессией и смертностью.
Согласно результатам нового исследования, у пациентов с раком молочной железы I-III стадии и депрессией по сравнению с пациентами без депрессии на 50% повышен риск смертности от всех причин.
У пациентов с ранними стадиями (стадии I и II) рака и депрессией наблюдалось 2−2,5-кратное увеличение смертности от рака молочной железы и от всех причин.
У женщин с неметастатическим раком молочной железы и лёгкими и умеренными депрессивными симптомами после операции по сравнению с женщинами с минимальными депрессивными симптомами или без них риск смерти в течение 8−15 лет был в 2,5 раза выше.
В целом учёные отметили, что депрессия и тревога могут отрицательно повлиять на выживаемость пациентов с раком молочной железы и снизить их качество жизни.
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