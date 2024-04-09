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Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 апреля 2024, 09:00
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Учёные подтвердили наличие связи между депрессией и раком молочной железы

Об этом говорится в исследовании, представленном на Конгрессе Европейской психиатрической ассоциации
Команда российских учёных в рамках новой работы проанализировала существующие исследования о депрессии у больных раком молочной железы. Вот к каким выводам специалисты пришли.
Учёные подтвердили наличие связи между депрессией и раком молочной железы
© CC0 Public Domain

Рак молочной железы наиболее распространён среди женщин. Также он является основной причиной смертности во всём мире.

Новое исследование показало широкий диапазон зарегистрированной распространённости депрессии среди пациентов с раком молочной железы. В разных научных работах он составлял от 4,5% до 38%.

Также учёные обнаружили значительную корреляцию между депрессией и смертностью.

Учёные подтвердили наличие связи между депрессией и раком молочной железы
© iStock

Согласно результатам нового исследования, у пациентов с раком молочной железы I-III стадии и депрессией по сравнению с пациентами без депрессии на 50% повышен риск смертности от всех причин.

У пациентов с ранними стадиями (стадии I и II) рака и депрессией наблюдалось 2−2,5-кратное увеличение смертности от рака молочной железы и от всех причин.

У женщин с неметастатическим раком молочной железы и лёгкими и умеренными депрессивными симптомами после операции по сравнению с женщинами с минимальными депрессивными симптомами или без них риск смерти в течение 8−15 лет был в 2,5 раза выше.

В целом учёные отметили, что депрессия и тревога могут отрицательно повлиять на выживаемость пациентов с раком молочной железы и снизить их качество жизни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.