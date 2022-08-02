Учёные: пользование смартфонами улучшает память

Учёные: пользование смартфонами улучшает памятьХотя многие из нас думают, что всё как раз наоборот
Результаты исследования, проведённого учёными из Университетского колледжа Лондона, показали, что пользование смартфонами положительно влияет на память человека. Цифровые устройства помогают и запоминать сохранённую на них информацию, и помнить о том, что люди не сохранили на смартфонах.
Для проведения этого исследования эксперты создали задание на запоминание. Его нужно было выполнять либо на планшете, либо на компьютере с сенсорным экраном. В этом эксперименте приняли участие 158 человек, возраст которых варьировался от 18 лет до 71 года.
Выполняли задание все участники 16 раз. Оно заключалось в том, чтобы перетаскивать пронумерованные круги влево или вправо. Причём одна из сторон была обозначена как «высокая ценность», другая - «низкая ценность». Оказалось, что при пользовании планшетом для хранения на нём необходимой информации память людей улучшалась на 18 процентов и 27 процентов (в первом случае память была связана с кругами с высокой ценностью, во втором - с низкой).
При этом когда участники убирали планшеты, то оказывалось, что они лучше помнят круги с низкой ценность, так как информацию о кругах с высокой ценностью доверили устройствам. По мнению старшего автора исследования доктора Сэма Гилберта, объясняется это тем, что использование устройства изменяет то, как люди пользуются своей памятью. Когда им нужно запомнить что-то самостоятельно, они запоминают именно самую важную информацию. А когда они могут воспользоваться устройством, то сохраняют всё важное на этом устройстве, а свою память используют для запоминания менее важных данных.
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