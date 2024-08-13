Учёные предупредили, что некоторые лекарства и лосьоны могут усилить вред солнца для кожи

Таким же образом действуют некоторые антибиотики. Например, ципрофлоксацин и доксициклин.

Повысить риск возникновения солнечных ожогов и повреждений кожи могут также различные косметические средства. В их состав могут входить ингредиенты, повышающие светочувствительность. Проверяйте этикетки этих продуктов на наличие альфа- и бета-гидроксикислот. Эти эксфолианты помогают удалить верхний слой омертвевших клеток кожи, чтобы разгладить и осветлить лицо, но также они облегчают проникновение ультрафиолетового излучения в кожу. Наносите слой солнцезащитного крема с SPF не менее 30 под макияж.

Известно, что определённую реакцию на коже после пребывания на солнце может вызвать и цитрусовый сок. Чаще всего это сок лайма.

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