Учёные предупредили, что повторное заболевание COVID-19 протекает тяжелее первого

Что же касается повторного заражения, то такие случаи уже были. Автор даже приводит в качестве примера историю болезни индийской медработницы, которая болела трижды. Каждый раз при этом оказывался тяжелее предыдущего. Известно, что во второй раз она заразилась после прохождения полной вакцинации (двух прививок) и что это был вариант коронавируса "Альфа". Последний случай заболевания был штаммом "Дельта", и заразилась женщина им от члена своей семьи. При этом после выздоровления у неё уровень антител уже был высоким по сравнению с первыми двумя разами.

Есть предположения, добавляет автор материала, что повторное заболевание переносится тяжелее первого. На это указывают результаты исследований бразильских (у большинства пациентов повторный случай был тяжелее, его продолжительность в среднем оказалась 19,4 суток, при этом один из 33 человек умер), индийских (из 13 повторно заразившихся человек 8 болело в тяжёлой форме), американских учёных (из 65 участников 31 переносили ковид с характерными симптомами, 18 нуждались в госпитализации, но только 5 госпитализаций были связаны с коронавирусом; согласно другому исследованию, из 63 человек скончались двое). Однако в целом фиксируются случаи повторного заражения редко.

Вероятнее всего, более серьёзно заболевают во второй раз те, кто в лёгкой форме перенёс первое заражение и кого образовалось мало антител. То есть люди, которые впервые болели тяжело, возможно, меньше подвержены риску повторного заражения.

Однако, предупреждает Александр Березин, все эти выводы нужно принимать с осторожностью. Коронавирус всё ещё до конца не изучен, и вирусные заболевания часто оказываются сложнее, чем кажутся сначала.