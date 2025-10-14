Учёные предупредили, что регулярное употребление алкоголя повышает риск развития деменции

В рамках новой научной работы эксперты проанализировали данные двух крупных когорт: программы «Миллион ветеранов США» и британского Биобанка. В исследование включили почти 560 000 человек в возрасте от 56 до 72 лет на момент начала проекта. За американскими участниками наблюдали в среднем 4 года, а за британскими - 12 лет.

В первой части проведённого исследования специалисты обнаружили то же, что и многие другие: у злоупотребляющих алкоголем людей (более 40 порций алкоголя в неделю), у непьющих и у тех, кто страдал расстройством, связанным с употреблением алкоголя (РАА), вероятность развития деменции была выше, чем у людей, которые выпивали менее 7 порций спиртного в неделю. У тех, кто пил слишком много алкоголя, риск столкнуться со старческим слабоумием был выше на 41%, а у людей с алкогольной зависимостью - на 51%.