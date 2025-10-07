Учёные предупредили, что соцсети искажают восприятие нами времени

Замечать и контролировать время, которое вы проводите в соцсетях, можно через последовательно изложенный сюжет. Это поможет вам превращать время в отдельные сообщения. Новостная лента же - это полная противоположность упорядоченности и последовательности. Она представляет собой некий лабиринт и не имеет ни начала, ни середины, ни конца.

Что с этим можно сделать? Один из вариантов - отказаться от соцсетей навсегда или хотя бы ограничить их использование. Исследования показывают, что благодаря отказу от них уже через несколько недель у человека улучшается психическое здоровье.

Также если вы хотите, чтобы жизнь вам казалась длиннее, стремитесь по возможности к новому вместо обыденного, к намеренному вместо непроизвольного, к эмоциональному вместо апатичного и к упорядоченному вместо неструктурированного.