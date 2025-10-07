Учёные предупредили, что соцсети искажают восприятие нами времени

Учёные предупредили, что соцсети искажают восприятие нами времениИ вот как это происходит
Многие из нас, когда заходят в соцсети, теряют счёт времени. И это вовсе не случайный эффект. Эти интернет-платформы специально ускоряют время, причём как в настоящий момент, так и в ретроспективе. Связано это с тем, что у нас одновременно ухудшается восприятие событий в настоящем и ухудшается память о прошлом.
Попробуйте вспомнить, какую информацию вы видели сегодня в соцсетях. Скорее всего, вы не сможете ничего припомнить. Это подтверждается и научными исследованиями, согласно которым соцсети ухудшают кратковременную и долговременную память.
Замечать и контролировать время, которое вы проводите в соцсетях, можно через последовательно изложенный сюжет. Это поможет вам превращать время в отдельные сообщения. Новостная лента же - это полная противоположность упорядоченности и последовательности. Она представляет собой некий лабиринт и не имеет ни начала, ни середины, ни конца.
Что с этим можно сделать? Один из вариантов - отказаться от соцсетей навсегда или хотя бы ограничить их использование. Исследования показывают, что благодаря отказу от них уже через несколько недель у человека улучшается психическое здоровье.
Также если вы хотите, чтобы жизнь вам казалась длиннее, стремитесь по возможности к новому вместо обыденного, к намеренному вместо непроизвольного, к эмоциональному вместо апатичного и к упорядоченному вместо неструктурированного.