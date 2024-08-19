Учёные предупредили о риске возникновения рака из-за горячего чая

Результаты исследования показали, что те, кто каждый день употреблял менее 700 мл горячего чая (его температура составляла выше 60 градусов Цельсия), имели почти два раза больше шансов на развитие рака пищевода. В частности, этот риск увеличивался на 90% по сравнению с теми, кто пил 700 мл или более чая с температурой менее 60 градусов Цельсия.

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