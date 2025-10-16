Учёные предупредили о важном недостатке женских кроссовок

В рамках этого исследования специалисты отобрали 21 женщину. Участницам было от 20 до 70 лет, также они имели от 6 до 58 лет опыта в беге. 11 из группы бегали ради удовольствия, в среднем по 30 км в неделю, а 10 участвовали в соревнованиях, преодолевая в среднем 45 км в неделю.

Большинство опрошенных женщин заявили, что хотели бы, чтобы их обувь была шире в носке и уже в пятке, а также давала лучшую амортизацию. По словам Напье, это отражает общие различия в форме стопы у мужчин и женщин. У женщин в целом шире таз и длиннее ноги относительно размера тела. Это влияет на механику бега и силы, действующие на стопы.

