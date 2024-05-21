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Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 мая 2024, 12:45
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Учёные предупредили о вреде для здоровья кошмаров, связанных с соцсетями

Будьте осторожны
Чем больше времени вы проводите в социальных сетях, тем больше вероятность увидеть неприятные сны, связанные с ними. Подобные сновидения вызывают стресс, мешают хорошо спать и влияют на душевное состояние.
Учёные предупредили о вреде для здоровья кошмаров, связанных с соцсетями
© Sleepopolis

Реза Шабаханг из Университета Флиндерса говорит, что популярность соцсетей может повлиять на различные аспекты жизни людей, включая сферу сновидений. Он разработал новую Шкалу кошмаров в социальных сетях (SMNS). Она помогает количественно оценить, как социальные сети могут способствовать возникновению кошмаров.

Кошмары, связанные с соцсетями, затрагивают такие темы, как киберзапугивание, онлайн-ненависть или проведение чрезмерного количества времени в социальных сетях. Эти сны приводят к негативным последствиям для психики: тревоге, депрессии, ухудшению качества сна.

Учёные предупредили о вреде для здоровья кошмаров, связанных с соцсетями
© Pixabay/CC0 Public Domain

При этом кошмары, связанные с социальными сетями, встречаются относительно редко. Однако те, кто больше пользуется соцсетями в повседневной жизни, с большей вероятностью будут видеть такие сны.

Статья, посвящённая этой научной работе, была опубликована в журнале BMC Psychology.

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