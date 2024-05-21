Учёные предупредили о вреде для здоровья кошмаров, связанных с соцсетями

Реза Шабаханг из Университета Флиндерса говорит, что популярность соцсетей может повлиять на различные аспекты жизни людей, включая сферу сновидений. Он разработал новую Шкалу кошмаров в социальных сетях (SMNS). Она помогает количественно оценить, как социальные сети могут способствовать возникновению кошмаров.

Кошмары, связанные с соцсетями, затрагивают такие темы, как киберзапугивание, онлайн-ненависть или проведение чрезмерного количества времени в социальных сетях. Эти сны приводят к негативным последствиям для психики: тревоге, депрессии, ухудшению качества сна.