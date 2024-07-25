Учёные предупредили о вреде для здоровья сахара в хлопьях для завтрака

В одном исследовании в 2006 году учёные предоставили крысам выбор между подслащённой сахарином водой и кокаином. 94% грызунов предпочли сахарин. А из тех, кто был зависим от кокаина, 100% выбрали сахарин.

Но, скорее всего, наша любовь в сладкому объясняется врождённым и универсальным предпочтением такого вкуса. Особенно это касается детей.

Сейчас количество сахара в сладких хлопьях снизилось до 45,9% от веса в 1985 году. Однако всё равно более 30% веса сухих завтраков — это сахар.