Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 июля 2024, 12:45
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Учёные предупредили о вреде для здоровья сахара в хлопьях для завтрака

Будьте осторожны
Есть несколько причин, по которым сладкие хлопья сейчас так популярны. Это их вкус, простые ингредиенты, отличный маркетинг. Но эти продукты также могут навредить организму.
Учёные предупредили о вреде для здоровья сахара в хлопьях для завтрака
© Pixabay/CC0 Public Domain

В одном исследовании в 2006 году учёные предоставили крысам выбор между подслащённой сахарином водой и кокаином. 94% грызунов предпочли сахарин. А из тех, кто был зависим от кокаина, 100% выбрали сахарин.

Но, скорее всего, наша любовь в сладкому объясняется врождённым и универсальным предпочтением такого вкуса. Особенно это касается детей.

Сейчас количество сахара в сладких хлопьях снизилось до 45,9% от веса в 1985 году. Однако всё равно более 30% веса сухих завтраков — это сахар.

Учёные предупредили о вреде для здоровья сахара в хлопьях для завтрака
© Verywell / Zorica Lakonic

Во многих брендах сладких хлопьев содержится от 10 до 14 граммов «добавленного сахара» на порцию, а в некоторых ещё больше. Добавленные сахара — это пустые калории. Они добавляются в продукт только для улучшения вкуса.

Высокогликемические, простые углеводные продукты, такие как сладкие хлопья, приводят к повышению уровня липидов в крови, усилению голода и большему выбросу инсулина. Всё это повышает риск возникновения болезней сердца и диабета 2 типа.

Если же вы потребляете в качестве сахара более 13% от общего числа калорий, то это увеличивает ваши шансы умереть от сердечно-сосудистых заболеваний на 39%. Наоборот, диеты с низким гликемическим индексом учёные связывают с улучшением показателей сахара в крови, липидов в крови и со снижением массы тела.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.