Учёные предупредили об опасности для мозга микроинсультов

Исследователи выявили ещё одну причину, по которой нужно серьёзно относиться даже к микроинсультам. Новая работа, опубликованная в журнале JAMA Neurology, показала: в течение пяти лет результаты людей по когнитивным тестам после транзиторной ишемической атаки (микроинсульта) падают так же резко, как и у людей после полноценного инсульта.

Недавнее исследование продемонстрировало, что даже если симптомы микроинсульта проходят быстро (обычно в течение 15 минут или часа), всё равно у людей в более позднем возрасте ухудшаются когнитивные способности. Это, вероятно, может привести и к деменции.