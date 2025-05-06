Учёные предупредили об опасности для здоровья альтернативных методов лечения кори

По данным Всемирной организации здравоохранения, две дозы добавок витамина А в течение двух дней могут защитить от повреждения глаз людей с корью, у которых дефицит витаминов. Однако у большинства детей в США нет такой серьёзной нехватки этого витамин, так что витамин А не будет давать серьёзной защиты, а при больших дозах он может быть токсичен и привести к повреждению печени, вредному давлению жидкости на мозг и другим проблемам со здоровьем.

Ингаляционный стероидный препарат будесонид часто применяется для уменьшения отёка дыхательных путей у людей с астмой. Но он работает путём подавления иммунной системы. При кори же он может быть опасен, так как будет подавлять клетки, которые используются организмом для борьбы с вирусами.

Антибиотик кларитромицин иногда применяется для лечения бактериальной пневмонии. Эта инфекция возникает иногда одновременно с тяжёлой формой кори. При этом антибиотики воздействуют только на бактерии, а не на вирусы. Поэтому с самой корью они бороться не будут.

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