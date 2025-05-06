Учёные предупредили об опасности для здоровья альтернативных методов лечения кори

Учёные предупредили об опасности для здоровья альтернативных методов лечения кориТо есть невакцинальных
Из 285 инфицированных корью маленьких детей в США пришлось госпитализировать 23%. При этом 96% случаев заражения пришлось на людей, которые не были вакцинированы или статус вакцинации которых неизвестен. Вакцина против кори может предотвратить заражение почти всегда. Несмотря на это, Роберт Ф. Кеннеди-младший выразил необоснованные сомнения в безопасности вакцины и во время визита на прошлой неделе в Техас начал продвигать три альтернативных метода лечения. Они включают применение антибиотиков, ингаляционных стероидов и витамина А.
По словам Анируддха Хазра, врача-инфекциониста Чикагского медицинского университета, не существует эффективного лечения кори. Вакцины защищают от заражения в 97% случаев. При этом методы, которые продвигает Кеннеди, не помогают детям и детям избавиться от самого вируса. Иногда их применяют, чтобы помочь пациентам перенести осложнения при тяжёлой форме инфекции.
По данным Всемирной организации здравоохранения, две дозы добавок витамина А в течение двух дней могут защитить от повреждения глаз людей с корью, у которых дефицит витаминов. Однако у большинства детей в США нет такой серьёзной нехватки этого витамин, так что витамин А не будет давать серьёзной защиты, а при больших дозах он может быть токсичен и привести к повреждению печени, вредному давлению жидкости на мозг и другим проблемам со здоровьем.
Ингаляционный стероидный препарат будесонид часто применяется для уменьшения отёка дыхательных путей у людей с астмой. Но он работает путём подавления иммунной системы. При кори же он может быть опасен, так как будет подавлять клетки, которые используются организмом для борьбы с вирусами.
Антибиотик кларитромицин иногда применяется для лечения бактериальной пневмонии. Эта инфекция возникает иногда одновременно с тяжёлой формой кори. При этом антибиотики воздействуют только на бактерии, а не на вирусы. Поэтому с самой корью они бороться не будут.
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