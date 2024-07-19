Учёные предупредили об опасности для здоровья наращивания ресниц

Согласно одному исследованию, более 60% женщин сообщили о кератоконъюнктивите. Это заболевание глаз, включающее воспаление роговицы и конъюнктивы. В том же исследовании говорилось, что у 40% женщин была аллергическая реакция на клей.

Клеи для ресниц могут представлять и другую опасность для здоровья. В рамках одного исследования 37 потребительских и профессиональных клеев для ресниц были протестированы на наличие формальдегида. Это признанный канцерогенный химикат. Оказалось, что 75% из 20 протестированных профессиональных клеев выделяли формальдегид, а четыре из 17 потребительских клеев тоже содержали это вещество. В некоторых клеях формальдегид не был в ингредиентах, хотя он содержался в их составе.

Консерванты в клее могут вызывать токсический конъюнктивит и эрозию конъюнктивы, то есть когда слой клеток на поверхности роговицы (эпителий) отслаивается от нижнего слоя. Это состояние болезненно и может сказаться на зрении.

Наиболее часто встречающееся осложнение наращивания ресниц — это блефарит. Он представляет собой воспаление или раздражение век. Он также вызывает скопление бактерий.

Несоблюдение гигиены в салоне может привести также к заражению ресниц клещами.

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