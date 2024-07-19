Учёные предупредили об опасности для здоровья наращивания ресниц

Учёные предупредили об опасности для здоровья наращивания ресницСтоит ли такая процедура того?
Наши натуральные ресницы выполняют важные функции. Они защищают глаза от различных частиц, заставляя нас моргать и увлажняя глазное яблоко.
При наращивании ресниц отдельные волокна прикрепляются к каждой натуральной реснице по одному за раз. Эти волокна могут быть сделаны из натуральных материалов (шёлк, волосы норки или лошадей) или синтетических (нейлон или пластик). Крепится это при помощи клея, что может вызвать проблемы со здоровьем.
Большинство мастеров перед приёмом проводят тест на наличие аллергии на клей, обычно на запястье или за ухом. Но даже при отсутствии аллергической реакции химические вещества в клее могут раздражать чувствительную область вокруг глаз, а клей может привести к раздражению ресниц.
Согласно одному исследованию, более 60% женщин сообщили о кератоконъюнктивите. Это заболевание глаз, включающее воспаление роговицы и конъюнктивы. В том же исследовании говорилось, что у 40% женщин была аллергическая реакция на клей.
Клеи для ресниц могут представлять и другую опасность для здоровья. В рамках одного исследования 37 потребительских и профессиональных клеев для ресниц были протестированы на наличие формальдегида. Это признанный канцерогенный химикат. Оказалось, что 75% из 20 протестированных профессиональных клеев выделяли формальдегид, а четыре из 17 потребительских клеев тоже содержали это вещество. В некоторых клеях формальдегид не был в ингредиентах, хотя он содержался в их составе.
Консерванты в клее могут вызывать токсический конъюнктивит и эрозию конъюнктивы, то есть когда слой клеток на поверхности роговицы (эпителий) отслаивается от нижнего слоя. Это состояние болезненно и может сказаться на зрении.
Наиболее часто встречающееся осложнение наращивания ресниц — это блефарит. Он представляет собой воспаление или раздражение век. Он также вызывает скопление бактерий.
Несоблюдение гигиены в салоне может привести также к заражению ресниц клещами.
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