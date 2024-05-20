Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 мая 2024, 10:30
1 мин.

Учёные предупредили об опасности для здоровья поваренной соли

Будьте начеку
Результаты самого большого исследования показали, что если постоянно подсаливать еду за столом, то это повысит вероятность развития рака. Причём вне зависимости от того, где человек живёт.
Учёные предупредили об опасности для здоровья поваренной соли
© Heart Foundation

Рак желудка — один из самых распространённых во всём мире. Сейчас эксперты наблюдают тревожный рост случаев этого вида рака среди людей моложе 50 лет.

Обычно употребление соли связывают с развитием деменции и диабета 2 типа. При этом некоторые исследования показывают, что слишком большое количество этой приправы негативно сказывается на желудке и делает его более восприимчивым к бактериям Helicobacter pylori. Это повышает вероятность развития онкологического заболевания.

Учёные предупредили об опасности для здоровья поваренной соли
© congerdesign from Pixabay

Другие научные работы указывают на связь между раком желудка и употреблением соли. Причём независимо от наличия Helicobacter pylori.

Специалисты из Венского медицинского университета обнаружили, что действительно есть связь между риском возникновения рака желудка и употреблением соли человеком. В рамках исследования они проанализировали данные UK Biobank. Это охватило 471 144 человек, их средний возраст был 56 лет, женщин среди них было 53,9%.

Оказалось, что у людей, которые всегда подсаливают еду за столом, вероятность развития рака желудка была на 41% выше по сравнению с теми, кто это делал редко или вообще никогда.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.