Учёные предупредили об опасности для здоровья поваренной соли

Другие научные работы указывают на связь между раком желудка и употреблением соли. Причём независимо от наличия Helicobacter pylori.

Специалисты из Венского медицинского университета обнаружили, что действительно есть связь между риском возникновения рака желудка и употреблением соли человеком. В рамках исследования они проанализировали данные UK Biobank. Это охватило 471 144 человек, их средний возраст был 56 лет, женщин среди них было 53,9%.

Оказалось, что у людей, которые всегда подсаливают еду за столом, вероятность развития рака желудка была на 41% выше по сравнению с теми, кто это делал редко или вообще никогда.

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