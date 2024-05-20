Учёные предупредили об опасности для здоровья поваренной соли

Учёные предупредили об опасности для здоровья поваренной солиБудьте начеку
Рак желудка — один из самых распространённых во всём мире. Сейчас эксперты наблюдают тревожный рост случаев этого вида рака среди людей моложе 50 лет.
Обычно употребление соли связывают с развитием деменции и диабета 2 типа. При этом некоторые исследования показывают, что слишком большое количество этой приправы негативно сказывается на желудке и делает его более восприимчивым к бактериям Helicobacter pylori. Это повышает вероятность развития онкологического заболевания.
Другие научные работы указывают на связь между раком желудка и употреблением соли. Причём независимо от наличия Helicobacter pylori.
Специалисты из Венского медицинского университета обнаружили, что действительно есть связь между риском возникновения рака желудка и употреблением соли человеком. В рамках исследования они проанализировали данные UK Biobank. Это охватило 471 144 человек, их средний возраст был 56 лет, женщин среди них было 53,9%.
Оказалось, что у людей, которые всегда подсаливают еду за столом, вероятность развития рака желудка была на 41% выше по сравнению с теми, кто это делал редко или вообще никогда.
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