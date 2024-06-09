Учёные предупредили об опасности гнева для здоровья

Недавнее исследование, посвящённое влиянию гнева на здоровье сердца, показало, что даже короткие вспышки этих эмоций могут негативно повлиять на организм. Участвовали в этой работе 208 молодых людей.

Выяснилось, что люди, которые пересказывали воспоминания, вызывающие гнев, имели по сравнению с остальными кровеносные сосуды, способные хуже всего расширяться. В этом случае создаётся повышенная нагрузка на сердце.

Гнев нарушает работу артерий, что связано с риском возникновения сердечного приступа в будущем.