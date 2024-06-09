Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 июня 2024, 18:45
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Учёные предупредили об опасности гнева для здоровья

Вот что показало недавнее исследование
Известно, что гнев вредит нашему физическому здоровью. К примеру, в новой научной работе говорится, что короткие приступы гнева плохо сказываются на функции кровеносных сосудов.
Учёные предупредили об опасности гнева для здоровья
© North Central Behavioral Health Systems

Недавнее исследование, посвящённое влиянию гнева на здоровье сердца, показало, что даже короткие вспышки этих эмоций могут негативно повлиять на организм. Участвовали в этой работе 208 молодых людей.

Выяснилось, что люди, которые пересказывали воспоминания, вызывающие гнев, имели по сравнению с остальными кровеносные сосуды, способные хуже всего расширяться. В этом случае создаётся повышенная нагрузка на сердце.

Гнев нарушает работу артерий, что связано с риском возникновения сердечного приступа в будущем.

Учёные предупредили об опасности гнева для здоровья
© SIMPLEIMAGES / GETTY IMAGES

Также исследования показывают, что гнев, если с ним не справляться, может привести к повышенному риску возникновения желудочно-кишечных проблем, бессонницы, головных болей и расстройств настроения. Кроме того, он способен ослабить иммунную систему и усугубить существующие заболевания, такие как артрит.

Однако гнев может иметь и положительные стороны. Например, он повышает концентрацию, бдительность и увеличивает количество энергии. Недавняя научная работа показала, что люди, которые выполняли сложные задачи (прохождение видеоигр, решение головоломок) в состоянии гнева, показали лучшие результаты, чем те, кто испытывал грусть или радость.

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