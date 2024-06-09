Учёные предупредили об опасности гнева для здоровья

Учёные предупредили об опасности гнева для здоровьяВот что показало недавнее исследование
Недавнее исследование, посвящённое влиянию гнева на здоровье сердца, показало, что даже короткие вспышки этих эмоций могут негативно повлиять на организм. Участвовали в этой работе 208 молодых людей.
Выяснилось, что люди, которые пересказывали воспоминания, вызывающие гнев, имели по сравнению с остальными кровеносные сосуды, способные хуже всего расширяться. В этом случае создаётся повышенная нагрузка на сердце.
Гнев нарушает работу артерий, что связано с риском возникновения сердечного приступа в будущем.
Также исследования показывают, что гнев, если с ним не справляться, может привести к повышенному риску возникновения желудочно-кишечных проблем, бессонницы, головных болей и расстройств настроения. Кроме того, он способен ослабить иммунную систему и усугубить существующие заболевания, такие как артрит.
Однако гнев может иметь и положительные стороны. Например, он повышает концентрацию, бдительность и увеличивает количество энергии. Недавняя научная работа показала, что люди, которые выполняли сложные задачи (прохождение видеоигр, решение головоломок) в состоянии гнева, показали лучшие результаты, чем те, кто испытывал грусть или радость.
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