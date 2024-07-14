Учёные предупредили об опасности токсичных «вечных химикатов» в воздухе на свалках

Неудивительно, что учёные обнаружили, что эти вечные химикаты собираются на большинстве, если не на всех свалках США и в их фильтратах. Так, отчёт Агентства по охране окружающей среды за 2023 год показал, что фильтраты с более чем 95% из 200 свалок содержали ПФАС. Всего было 63 различных типа ПФАС на всех объектах.

Для нового исследования учёные отобрали и проанализировали газ с трёх муниципальных свалок твердых отходов. Из 27 типов ПФАС, которые они проверили, были обнаружены 13 с совокупной концентрацией от 210 до 940 частей на триллион. Доминировал один класс ПФАС — фтортеломерные спирты. По концентрации этот класс был сопоставим в некоторой степени с концентрациями в парах из почвы вблизи завода по производству ПФАС.

Также команда специалистов взяла пробы фильтрата с каждой свалки. Оказалось, что сопоставимые количества фтора из ПФАС выделялись из отходов в фильтрат и газ, а на одном участке в газ выделялось примерно в три раза больше.