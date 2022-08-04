Учёные: природные запахи благотворно сказываются на психическом здоровье

Учёные: природные запахи благотворно сказываются на психическом здоровьеПоэтому так важно проводить время на природе
Специалисты из Института охраны природы и экологии Даррелла обнаружили связь между природными запахами и самочувствием человека. Оказалось также, что такие запахи нередко ассоциируются у людей с воспоминаниями и с определёнными экологическими процессами.
В целом запахи природы, по словам экспертов, оказывают влияние на несколько видов благополучия человека. Чаще всего это физическое благополучие, в особенности - ощущение расслабленности, комфорта, омоложения. Благодаря релаксации (расслаблению) снижается уровень стресса и количество гормона стресса кортизола в организме. Известно, что избыток этого гормона нередко приводит к множеству различных заболеваний.
Исследование проводилось учёными в лесу. В течение четырёх сезонов специалисты изучали, какое влияние запахи природы оказывают на людей. Выяснилось также, что природные запахи вызывают у человека воспоминания о занятиях, за которыми он проводил время в детстве. И это тоже влияло на самочувствие испытуемых, так как вызывало у них определённые эмоции.
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