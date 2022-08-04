Учёные: природные запахи благотворно сказываются на психическом здоровье

Специалисты из Института охраны природы и экологии Даррелла обнаружили связь между природными запахами и самочувствием человека. Оказалось также, что такие запахи нередко ассоциируются у людей с воспоминаниями и с определёнными экологическими процессами.

В целом запахи природы, по словам экспертов, оказывают влияние на несколько видов благополучия человека. Чаще всего это физическое благополучие, в особенности - ощущение расслабленности, комфорта, омоложения. Благодаря релаксации (расслаблению) снижается уровень стресса и количество гормона стресса кортизола в организме. Известно, что избыток этого гормона нередко приводит к множеству различных заболеваний.