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Учёные: природные запахи благотворно сказываются на психическом здоровье

Поэтому так важно проводить время на природе
Учёные из Института охраны природы и экологии Даррелла при Кентском университете выяснили, что запахи природы помогают человеку чувствовать себя расслабленным, радостным и здоровым. Эти и другие выводы были опубликованы в научном издании Ambio.
Учёные: природные запахи благотворно сказываются на психическом здоровье

Специалисты из Института охраны природы и экологии Даррелла обнаружили связь между природными запахами и самочувствием человека. Оказалось также, что такие запахи нередко ассоциируются у людей с воспоминаниями и с определёнными экологическими процессами.

В целом запахи природы, по словам экспертов, оказывают влияние на несколько видов благополучия человека. Чаще всего это физическое благополучие, в особенности - ощущение расслабленности, комфорта, омоложения. Благодаря релаксации (расслаблению) снижается уровень стресса и количество гормона стресса кортизола в организме. Известно, что избыток этого гормона нередко приводит к множеству различных заболеваний.

Учёные: природные запахи благотворно сказываются на психическом здоровье

Исследование проводилось учёными в лесу. В течение четырёх сезонов специалисты изучали, какое влияние запахи природы оказывают на людей. Выяснилось также, что природные запахи вызывают у человека воспоминания о занятиях, за которыми он проводил время в детстве. И это тоже влияло на самочувствие испытуемых, так как вызывало у них определённые эмоции.

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