Учёные признали, что большинство существующих вакцин не защищают от нового штамма «омикрон»

Среди малоэффективных вакцин - Sinopharm и Sinovac (Китай), Oxford-AstraZeneca (Великобритания), «Спутник V» (Россия). Об этом говорят научные исследования.

Эффективность же Pfizer и Moderna объясняется особой технологией (она базируется на мРНК), которая как раз лучше остальных защищает от заражения любым из штаммов коронавируса.

Единственное, что пока несколько успокаивает, по словам вирусолога Джона Мура, - это меньшее количество смертей от «омикрона», нежели от «дельты». В то же время новый штамм отличается высокой заразностью, то есть количество заболевших будет выше, чем раньше.

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