Учёные признали, что большинство существующих вакцин не защищают от нового штамма «омикрон»Однако способны предотвратить тяжёлое течение болезни
Учёные сообщают, что практически все (кроме Pfizer, Moderna) из существующих сейчас вакцин никак не защищают от «омикрона», хотя все они способны предотвратить тяжёлое течение заболевания.
Что же касается вакцин Китая, России и ряда других стран, то их препараты не способны остановить распространение нового варианта вируса. А из-за того, что большая часть государств приобретает именно подобные вакцины, ситуация может ухудшиться.
Среди малоэффективных вакцин - Sinopharm и Sinovac (Китай), Oxford-AstraZeneca (Великобритания), «Спутник V» (Россия). Об этом говорят научные исследования.
Эффективность же Pfizer и Moderna объясняется особой технологией (она базируется на мРНК), которая как раз лучше остальных защищает от заражения любым из штаммов коронавируса.
Единственное, что пока несколько успокаивает, по словам вирусолога Джона Мура, - это меньшее количество смертей от «омикрона», нежели от «дельты». В то же время новый штамм отличается высокой заразностью, то есть количество заболевших будет выше, чем раньше.
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