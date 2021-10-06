Учёные раскрыли полезную диету для вакцинированных от COVID-19

Исследование, проведённое в шести странах в 2021 году, показало, что при следовании диете растительного происхождения люди на 73 процента меньше заболевали коронавирусом средней и тяжёлой степени тяжести по сравнению с теми, кто по-другому организовывал своё питание.

"Это преимущество может быть связано с тем, что растительные диеты связаны со значительно более низкой массой тела, более низким риском гипертонии, более низким уровнем липидов в плазме и более низким риском развития диабета", - говорит Сарай Станчич, доктор медицинских наук, директор отдела медицинского образования Комитета врачей за ответственную медицину и преподаватель Медицинской школы Рутгерса, Нью-Джерси.

Также авторы статьи предлагают для улучшения здоровья и снижения уязвимости к COVID-19 и другим заболеваниям действовать следующим образом. Врачам необходимо призывать пациентов к соблюдению здоровых пищевых привычек, в том числе к употреблению большего количества овощей, фруктов, цельнозерновых, бобовых, к соблюдению растительных диет. Поэтому медики должны направлять пациентов к диетологам, которые будут давать информацию о питании и выдавать её при выписке. Данные о правильном питании должны передаваться пациентам, семьям, посетителям и персоналу больницы. Также здоровые продукты должны быть в учреждении в ежедневном меню.

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