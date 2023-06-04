Учёные раскрыли секрет счастливого брака. И дело не в сексе

Учёные раскрыли секрет счастливого брака. И дело не в сексеЕсть одна более важная вещь
Оказывается, деньги играют важную роль в браке. Причём это подтверждают научные исследования.
Американские учёные обнаружили, что ключ к счастливому браку - в том, чтобы у супругов был совместный банковский счёт. Это стало известно из результатов эксперимента, в котором участвовали 230 пар.
Всех участников исследования разделили на три группы. Первая группа должна была создать совместный счёт в банке, вторая продолжала вести индивидуальные счета, третья должна была самостоятельно решить, создавать совместный счёт или нет. Средний возраст участников при этом равнялся 28 годам, средняя продолжительность отношений у пар составляла 5 лет. Также у 10% пар были дети.
В течение двух лет специалисты наблюдали за парами. Выяснилось, что лучше всего для отношений - иметь совместный банковский счёт. В подобных парах отношения были лучше и партнёры реже ссорились из-за денег. Кроме того, такие пары лучше управляют семейным бюджетом.
По мнению учёных, при ведении отдельных индивидуальных счетов людям легче расставаться.