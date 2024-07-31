Учёные рассказали, безопасна ли для здоровья краска для волос

Научные данные о возможном вреде краски для волос не являются однозначными. Но поскольку эти средства пользуются популярностью, важно знать о любых потенциальных рисках.

Существует несколько вариантов красителей в красках. Самый щадящий вариант — это временные краски. Они обычно смываются уже спустя одно-два мытья головы.

Полуперманентные красители в некоторой степени проникают в стержень волоса. Остаются на волосах они до 5−10 раз мытья головы.

Наиболее долговечный вариант — перманентные краски. Эти красители работают путем объединения бесцветных ароматических аминов, таких как парафенилендиамин (PPD) и фенолов с перекисью водорода. Более тёмные оттенки часто содержат больше этих веществ, особенно ароматических аминов, связанных с проблемами со здоровьем.

У некоторых людей из-за краски для волос может возникнуть аллергическая реакция или раздражение кожи. Кожные реакции способны вызвать аммиак, сульфаты, парабены, отдушки и формальдегид.