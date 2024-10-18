Учёные рассказали, чем опасен для организма человека недостаток витамина В1

Дефицит витамина В1 в человеческом организме может привести к серьёзным нарушениям в работе сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, инвалидности и даже смерти. При этом иногда нехватка этого витамина развивается как побочный эффект приёма некоторых лекарств.

Учёные в EMBL Hamburg и CSSB вместе с сотрудниками в VIB-VUB Center for Structural Biology выяснили, как витамин B1 перемещается в нашем организме. Для этого использовались биофизические методы и структурная биология. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Команда специалистов изучила SLC19A3 — транспортёр, который необходим для доставки витамина B1 через стенку кишечника и гематоэнцефалический барьер (изолирует мозг от токсинов, способных попасть из кровотока).