Учёные рассказали, чем опасна для здоровья высокая температура в помещении при жаре

Учёные рассказали, чем опасна для здоровья высокая температура в помещении при жареОсобенно это касается тех, у кого нет кондиционеров
Учёные отмечают, что многие уязвимые люди, в том числе очень старые и молодые, проводят большую часть своего времени в помещении. Но при этом свои дома в жару они охладить не могут. Результаты нового исследования опубликованы в журнале Heliyon.
Дело в том, что в помещении может быть жарче, чем на улице. И это действительно проблема. Многие люди с низким доходом не имеют доступа к системе кондиционирования воздуха либо не могут позволить себе её включать из-за трат на электричество.
В результате в жару в доме могут быть опасно высокие температуры. Это может привести к проблемам с сердцем и дыханием, повышенному риску образования тромбов и нарушению функции почек у людей.
Известно, что экстремальная жара в среднем вызывает больше смертей, чем любое другое экстремальное погодное явление в Соединённых Штатах.
Во время жары можно дома закрывать жалюзи, избегать обезвоживания, носить лёгкую одежду, принимать душ, чтобы охладиться.
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