Учёные рассказали, чем опасна для здоровья высокая температура в помещении при жаре

Особенно это касается тех, у кого нет кондиционеров

Лия Шинаси, доцент кафедры гигиены окружающей среды и труда в Университете Дрекселя, отмечает, что для многих людей высокая температура дома в жару может быть опасной. Вот что показало недавнее исследование.