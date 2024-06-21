Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 июня 2024, 20:15
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Учёные рассказали, чем опасна для здоровья высокая температура в помещении при жаре

Особенно это касается тех, у кого нет кондиционеров
Лия Шинаси, доцент кафедры гигиены окружающей среды и труда в Университете Дрекселя, отмечает, что для многих людей высокая температура дома в жару может быть опасной. Вот что показало недавнее исследование.
Учёные рассказали, чем опасна для здоровья высокая температура в помещении при жаре
© Caio from Pexels

Учёные отмечают, что многие уязвимые люди, в том числе очень старые и молодые, проводят большую часть своего времени в помещении. Но при этом свои дома в жару они охладить не могут. Результаты нового исследования опубликованы в журнале Heliyon.

Дело в том, что в помещении может быть жарче, чем на улице. И это действительно проблема. Многие люди с низким доходом не имеют доступа к системе кондиционирования воздуха либо не могут позволить себе её включать из-за трат на электричество.

Учёные рассказали, чем опасна для здоровья высокая температура в помещении при жаре
© istockphoto.com

В результате в жару в доме могут быть опасно высокие температуры. Это может привести к проблемам с сердцем и дыханием, повышенному риску образования тромбов и нарушению функции почек у людей.

Известно, что экстремальная жара в среднем вызывает больше смертей, чем любое другое экстремальное погодное явление в Соединённых Штатах.

Во время жары можно дома закрывать жалюзи, избегать обезвоживания, носить лёгкую одежду, принимать душ, чтобы охладиться.

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