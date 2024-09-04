Учёные рассказали, что такое «рак молочной железы 0 стадии» и как его лечить

По словам хирурга-онколога Сары Джавид из онкологического центра Фреда Хатча в Сиэтле, до регулярных скрининговых маммографий DCIS составлял всего 5% от всех случаев рака молочной железы. Сейчас же это уже около 20% вновь диагностированных случаев.

Рак груди на стадии 0 не имеет никаких симптомов, поэтому его можно и не замечать. У многих женщин есть DCIS, но они не знают об этом, поскольку это, как правило, болезнь старения.

Для других видов рака на стадии 0 ситуация иная. В других внутренних органах рак на этой стадии слишком мал, чтобы его можно было обнаружить при сканировании.

Главным исключением является меланома in situ, или рак кожи стадии 0. Он может быть виден прямо на коже. Встречается это чаще, чем DCIS: в 2024 году в Соединенных Штатах ожидается около 100 тысяч случаев этого вида онкологии.

Большинство случаев DCIS лечатся хирургическим путем, лучевой терапией или их комбинацией. Химиотерапия никогда не рекомендуется. Шансы на выживание высоки: у людей с раком груди на стадии 0 нормальная продолжительность жизни, а уровень выживаемости — около 98% после 10 лет наблюдения.

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