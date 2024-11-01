Учёные рассказали, действительно ли нам нужно проходить 10 тысяч шагов и спать 8 часов в сутки

150 минут упражнений в неделю

Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует взрослым уделять 150 минут умеренным или 75 минут интенсивным тренировкам каждую неделю. По словам доктора Гэвина Сандеркока, профессора спорта, реабилитации и физических упражнений в Университете Эссекса, если им следовать, то у вас будет на 11−15% меньше шансов умереть от чего-либо по сравнению с людьми, которые не занимаются спортом, а также примерно на 20% ниже будет вероятность умереть от сердечного приступа.

Правда, это всё же, по словам врача, облегчённая версия первых рекомендаций по активности от 1991 года. Они предусматривали 150 минут умеренной, но желательно интенсивной активности в дополнение к тому, что вы уже делаете, периодами не менее получаса за раз.

К «умеренным» упражнениям относят при этом ходьбу, стрижку газона и катание на роликах, к «интенсивным» — бег, плавание или аэробику.

8 часов сна в сутки

Научно доказано, что для взрослых оптимальное количество сна — это 7−8 часов в сутки. А детям, младенцам, подросткам требуется ещё больше. Доктор Нилонг ​​Вьяс, управляющий директор педиатрического консалтингового центра по сну Sleepless в Новой Зеландии и эксперт по медицинским обзорам в Sleep Foundation, говорит, что такое количество сна обеспечивает нормальную работу мозга.

Если же 7−8 часов сна в день вам не помогают, то попробуйте отказаться от электронных устройств хотя бы за час до сна. Так вы наверняка станете лучше высыпаться.

14 единиц алкоголя в неделю

В рекомендациях Великобритании отмечается, что взрослые могут употреблять не более 14 единиц алкоголя в неделю, которые распределены на три дня или больше. Сэр Ян Гилмор, председатель Альянса по вопросам здоровья от алкоголя в Великобритании и основатель Ливерпульского центра исследований алкоголя, говорит, что в этом случае ваши шансы умереть от болезни, связанной с алкоголем, — 1 к 100 или меньше.

Многие люди не знают, что алкоголь связан с семью распространёнными видами рака, включая рак груди и рак толстой кишки. Поэтому важно понимать: даже умеренное употребление спиртного вредит здоровью.