Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 августа 2024, 08:15
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Учёные рассказали, как детям безопасно проводить время перед экранами

Следуйте нескольким советам
По данным Всемирной организации здравоохранения и правительства Австралии, дети должны проводить перед экранами не более 1 часа в день возрасте от 2 до 5 лет. А если ребёнку меньше 2 лет, то он вообще не должен сидеть перед телевизором, планшетом и т. п.
Учёные рассказали, как детям безопасно проводить время перед экранами
© Helena Lopes/ Pixels, CC BY

В рамках нового исследования эксперты рассмотрели 100 работ о влиянии контекстов использования экранов на когнитивное (мозговое), социальное и эмоциональное развитие детей от рождения до 5 лет. Экраны включали телевизор, компьютер, смартфоны и планшеты. Опубликованы результаты этого исследования были в JAMA Pediatrics.

В проанализированных исследованиях, опубликованных в период с 1978 по 2023 год, участвовали более 176 000 детей и их семей из 30 стран. Среди этих стран были США, Великобритания, Китай, Канада, Япония и Австралия.

Учёные рассказали, как детям безопасно проводить время перед экранами
© theness.com

На основе полученных данных учёные определили четыре способа, при помощи которых дети смогут безопасно пользоваться экранами.

Проводите время перед экраном вместе с детьми. Исследования показывают, что такое занятие полезно для мышления детей, их языкового развития. При просмотре чего-либо вы можете вместе с ребёнком обсуждать, что вы видите, помогать ему понимать содержание просмотренного, проводить связь с реальным миром.

Выбирайте контент, соответствующий возрасту и побуждающий к игре. В ходе исследования выяснилось, что существует связь между просмотром детьми несоответствующего их возрасту контента и их плохими социальными навыками, плохим поведением. Крайне важно избегать жестокого контента и контента для взрослых.

Не позволяйте экранам мешать вашему общению с детьми. Научно доказано, что дети показывают лучшие социальные навыки, поведение и способность контролировать свои эмоции, когда их родители избегают использования экранов при взаимодействии с ними и во время рутины, например, на семейных обедах.

Не включайте телевизор на заднем плане. Это может отвлекать ребёнка от игры и обучения. Научные данные показывают, что у детей лучше развито мышление, способность рассуждать, языковые способности, когда в доме телевизор меньше включают фоном.

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