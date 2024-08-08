Учёные рассказали, как детям безопасно проводить время перед экранами

На основе полученных данных учёные определили четыре способа, при помощи которых дети смогут безопасно пользоваться экранами.

Проводите время перед экраном вместе с детьми. Исследования показывают, что такое занятие полезно для мышления детей, их языкового развития. При просмотре чего-либо вы можете вместе с ребёнком обсуждать, что вы видите, помогать ему понимать содержание просмотренного, проводить связь с реальным миром.

Выбирайте контент, соответствующий возрасту и побуждающий к игре. В ходе исследования выяснилось, что существует связь между просмотром детьми несоответствующего их возрасту контента и их плохими социальными навыками, плохим поведением. Крайне важно избегать жестокого контента и контента для взрослых.

Не позволяйте экранам мешать вашему общению с детьми. Научно доказано, что дети показывают лучшие социальные навыки, поведение и способность контролировать свои эмоции, когда их родители избегают использования экранов при взаимодействии с ними и во время рутины, например, на семейных обедах.

Не включайте телевизор на заднем плане. Это может отвлекать ребёнка от игры и обучения. Научные данные показывают, что у детей лучше развито мышление, способность рассуждать, языковые способности, когда в доме телевизор меньше включают фоном.

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