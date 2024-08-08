Учёные рассказали, как детям безопасно проводить время перед экранами

Учёные рассказали, как детям безопасно проводить время перед экранамиСледуйте нескольким советам
В рамках нового исследования эксперты рассмотрели 100 работ о влиянии контекстов использования экранов на когнитивное (мозговое), социальное и эмоциональное развитие детей от рождения до 5 лет. Экраны включали телевизор, компьютер, смартфоны и планшеты. Опубликованы результаты этого исследования были в JAMA Pediatrics.
В проанализированных исследованиях, опубликованных в период с 1978 по 2023 год, участвовали более 176 000 детей и их семей из 30 стран. Среди этих стран были США, Великобритания, Китай, Канада, Япония и Австралия.
На основе полученных данных учёные определили четыре способа, при помощи которых дети смогут безопасно пользоваться экранами.
Проводите время перед экраном вместе с детьми. Исследования показывают, что такое занятие полезно для мышления детей, их языкового развития. При просмотре чего-либо вы можете вместе с ребёнком обсуждать, что вы видите, помогать ему понимать содержание просмотренного, проводить связь с реальным миром.
Выбирайте контент, соответствующий возрасту и побуждающий к игре. В ходе исследования выяснилось, что существует связь между просмотром детьми несоответствующего их возрасту контента и их плохими социальными навыками, плохим поведением. Крайне важно избегать жестокого контента и контента для взрослых.
Не позволяйте экранам мешать вашему общению с детьми. Научно доказано, что дети показывают лучшие социальные навыки, поведение и способность контролировать свои эмоции, когда их родители избегают использования экранов при взаимодействии с ними и во время рутины, например, на семейных обедах.
Не включайте телевизор на заднем плане. Это может отвлекать ребёнка от игры и обучения. Научные данные показывают, что у детей лучше развито мышление, способность рассуждать, языковые способности, когда в доме телевизор меньше включают фоном.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.