Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 июня 2024, 05:15
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Учёные рассказали, как использовать юмор на работе так, чтобы стать лучшим лидером

Эта черта характера очень важна для менеджеров
Чувство юмора действительно является важнейшим инструментом хорошего лидерства. Хорошие шутки положительно сказываются на работе сотрудников и позволяют им воспринимать своих лидеров как более эффективных.
Учёные рассказали, как использовать юмор на работе так, чтобы стать лучшим лидером
© Unsplash/CC0 Public Domain

Часто управленцы в юморе совсем не разбираются. В результате он используется ими неправильно. Некоторые же лидеры вообще избегают шуток.

Юмор — это любая форма общения, при которой возникают неожиданные или удивительные значения слов, что приводит к развлечению аудитории. Соответственно, юмор лидера представляет собой любое сообщение, вербальное или невербальное, которое передаётся лидером и является забавным или смешным для сотрудника.

Учёные рассказали, как использовать юмор на работе так, чтобы стать лучшим лидером
© Esade Insights & Knowledge hub

Пол, культурное происхождение, чувствительность к юмору — это то, что влияет на то, как шутки человека будут восприняты другими. Сотрудники с большей вероятностью оценят юмор лидеров, если у этих работников качественные и доверительные отношения с руководителем, они чувствуют, что юмор используется с хорошими намерениями, юмор соответствует ситуации, шутка безобидна для них и для других.

Эффективная передача юмора аналогична любому другому рассказыванию историй. Лидер должен овладеть искусством подачи юмористического послания, используя соответствующие тон голоса, позу и диапазон выражений лица и тела, уделяя особое внимание выбору момента. Кроме того, руководители должны уметь слушать своих сотрудников, реагировать на их высказывания, знать, какая эмоциональная реакция может быть у разных сотрудников.

Конструктивным юмор будет в случаях, когда жизнь сотрудников находится под угрозой, в тяжёлых либо катастрофических ситуациях. Никогда не используйте негативный юмор (например, сарказм или агрессивный юмор), так как он унижает либо запугивает работников. Не стремитесь стать стендап-комиком на работе. Будьте естественны и спонтанны.