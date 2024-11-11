Учёные рассказали, как изменение климата влияет на здоровье людей во всём мире

Ожидается, что 2024 год будет самым жарким в истории человечества. На этой неделе Всемирная организация здравоохранения уже предупредила, что из-за изменения климата люди станут болеть чаще. Вот к чему ещё это приведёт нас.

Экстремальная жара. Она приводит к заболеваниям почек, инсультам, плохим исходам беременности, сердечно-сосудистым и респираторным болезням, недостаточности органов, смерти. В Индии из-за сильной жары умерли 700 человек и получили тепловой удар более 40 000 человек. Также в Нигерии в этом году произошло из-за дождей обрушение плотины, в Испании случились смертоносные наводнения, а в США и Кубе — ураганы. Ожидается, что из-за экстремальных погодных явлений во многих регионах наступит голод.

Загрязнение воздуха. Почти все мы — 99% людей на Земле — дышим воздухом, уровень загрязнения которого выше норм Всемирной организации здравоохранения. Учёные обнаружили, что это повышает риск возникновения респираторных заболеваний, инсультов, болезней сердца, рака лёгких, диабета и других проблем со здоровьем. Эту угрозу можно сравнить с влиянием на организм человека табака.

По данным ВОЗ, почти 7 миллионов ранних смертей в год связаны с загрязнением воздуха.