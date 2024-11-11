Учёные рассказали, как изменение климата влияет на здоровье людей во всём мире

Учёные рассказали, как изменение климата влияет на здоровье людей во всём миреВот что показывают исследования
Ожидается, что 2024 год будет самым жарким в истории человечества. На этой неделе Всемирная организация здравоохранения уже предупредила, что из-за изменения климата люди станут болеть чаще. Вот к чему ещё это приведёт нас.
Экстремальная жара. Она приводит к заболеваниям почек, инсультам, плохим исходам беременности, сердечно-сосудистым и респираторным болезням, недостаточности органов, смерти. В Индии из-за сильной жары умерли 700 человек и получили тепловой удар более 40 000 человек. Также в Нигерии в этом году произошло из-за дождей обрушение плотины, в Испании случились смертоносные наводнения, а в США и Кубе — ураганы. Ожидается, что из-за экстремальных погодных явлений во многих регионах наступит голод.
Загрязнение воздуха. Почти все мы — 99% людей на Земле — дышим воздухом, уровень загрязнения которого выше норм Всемирной организации здравоохранения. Учёные обнаружили, что это повышает риск возникновения респираторных заболеваний, инсультов, болезней сердца, рака лёгких, диабета и других проблем со здоровьем. Эту угрозу можно сравнить с влиянием на организм человека табака.
По данным ВОЗ, почти 7 миллионов ранних смертей в год связаны с загрязнением воздуха.
Инфекционные заболевания. Из-за изменения климата комары, птицы и млекопитающие будут покидать свои места обитания. Это увеличивает риск распространения инфекций. Например, комары могут переносить лихорадку денге, чикунгунья, Зика, вирус Западного Нила, малярию.
Вероятность передачи лихорадки денге одним комаром за последние 60 лет выросла на 43%. На это указывают результаты проекта The Lancet Countdown. В прошлом году также зафиксировали новый мировой рекорд — это более 5 миллионов случаев заболевания лихорадкой денге.
Штормы и наводнения создают застойную воду. Она является отличной средой для размножения комаров, повышает риск возникновения заболеваний, передающихся через воду (холера, брюшной тиф, диарея).