Учёные рассказали, как кишечник влияет на все системы нашего организма

Мозг

Существует ось кишечник-мозг. Учёные полагают, что химические вещества, вырабатываемые кишечными микробами, влияют на настроение и на работу мозга. Исследования демонстрируют, что более 90% серотонина — ключевого химического вещества мозга, связанного с настроением — находится в кишечнике.

Также некоторые работы показывают, что микробиом может влиять на то, как человек справляется со стрессом. Известно, что средиземноморская диета позволяет снизить риск возникновения депрессии и тревожности на целых 40%.

Всё больше научных исследований подтверждают, что микробиом может влиять на когнитивное здоровье через подавление воспаления, связанное с болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера. Учёные обнаружили, что у людей с болезнью Альцгеймера кишечные бактерии менее разнообразны, чем у здоровых.

Сердце

Некоторые вредные виды бактерий в кишечнике могут способствовать возникновению сердечных заболеваний. Всё потому, что эти бактерии способны вырабатывать триметиламин N-оксид (ТМАО). Это соединение может закупоривать артерии и повышать риск возникновения сердечного приступа или инсульта.

Увеличение количества полезных микробов в кишечнике может привести к повышению уровня полезного холестерина, контролировать уровень триглицеридов. Это снижает риск возникновения сердечных болезней.

Пищеварительная система

При переваривании еды микробы в вашем желудочно-кишечном тракте выделяют ферменты, влияющие на то, как пища движется по кишечнику. Если это нарушается, то у человека возникает запор, диарея. Также это может вызвать воспалительные заболевания кишечника (колит, болезнь Крона) или ухудшить их проявление.