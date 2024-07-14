Учёные рассказали, как личность нарциссов меняется с возрастом

Эксперты обнаружили, что с возрастом люди обычно становятся менее нарциссичными. Этот показатель снижается по мере перехода человека от детства к пожилому возрасту.

При этом различия между людьми всё равно остаются примерно на одном и том же уровне. То есть те, кто в детстве был более нарциссичен, чем сверстники, остаются такими же и во взрослом возрасте.