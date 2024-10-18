Учёные рассказали, как менопауза влияет на здоровье сердца женщины

По данным исследования, опубликованного в журнале Американской кардиологической ассоциации, у каждой четвёртой женщины после менопаузы в течение жизни может развиться нерегулярный сердечный ритм (мерцательная аритмия). Способствуют этому в основном такие факторы, как стрессовые жизненные события и бессонница.

Другая работа из этого же журнала продемонстрировала, что ожирение значительно повышает риск возникновения сердечной недостаточности среди женщин, у которых менопауза наступила поздно (в 55 лет или ещё позднее).

Согласно исследованию, представленному на Конференции Ассоциации по эпидемиологии, профилактике, образу жизни и кардиометаболическому здоровью (EPI) 2022 года, у женщин, у которых менопауза наступила естественным образом к 40 годам, риск возникновения ишемической болезни сердца в течение жизни на 40% выше, чем у тех, у кого она не наступила рано.