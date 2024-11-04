Учёные рассказали, как можно преодолеть зависимость от цифровых устройств

Грань между здоровым и нездоровым потреблением цифровых технологий размыта. Некоторым людям нужно полностью отключиться от виртуального мира, чтобы понять эту границу. Идея цифровой детоксикации набирает популярность, но исследования показывают, что она часто оказывается бесполезной.

В ходе недавнего исследования Келли Курс Андерсон, доцент кафедры маркетинга, Колледж Чарльстона, и Карен Энн Уоллах, доцент кафедры маркетинга, Университет Алабамы в Хантсвилле, сделали несколько выводов. Они помогут достичь более здорового цифрового баланса.

Поиск заменяющих практик. Многие берут в руки смартфоны, когда им скучно или когда испытывают стресс. В этом случае могут помочь другие практики. Это хобби или занятия, которые приводят к игре.

Укрепление социальных связей. Желание взаимодействовать с другими в сочетании с зависимостью от технологии может привести к чувству FOMO (страха что-то упустить) и тревожности при цифровой детоксикации.