Учёные рассказали, как питание помогает бороться со стрессом

Клетчатка может значительно повлиять на микробиом кишечника. Но люди, потребляющие в основном переработанные продукты, не получают этого вещества.

Если человек придерживается «неправильного» питания, у него может возникнуть хроническое воспаление. Оно способствует развитию множества болезней, снижает устойчивость к стрессу.

Психобиотическая диета похожа на средиземноморскую. Она отличается большим разнообразием овощей, богатых клетчаткой (лук, лук-порей, чеснок, капуста, артишок), фруктов (инжир, ягоды, авокадо), орехов (миндаль, фисташки), зерновых (полба, булгур, овёс), бобовых (чечевица, фасоль), полезных жиров (оливковое масло, омега-3), морепродуктов (креветка, сёмга), специй (корица, кумин, базилик, орегано, фенхель), зелени (шпинат, руккола), ферментов (кефир, йогурт, сыр). Кроме того, в этой диете мало сахара.

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