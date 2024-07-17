Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 июля 2024, 17:15
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Учёные рассказали, как по частоте испражнений можно понять состояние своего здоровья

Вот что об этом нужно знать
У разных людей может сильно различаться то, как часто они ходят в туалет по большому. Научно доказано, что испражнения могут быть связаны со здоровьем в долгосрочной перспективе. Теперь специалисты определили, сколько человеку нужно испражняться, если у него нет каких-либо болезней.
Учёные рассказали, как по частоте испражнений можно понять состояние своего здоровья
© Sally Plank

Учёные из Института системной биологии в США, проводившие новое исследование, классифицировали людей по частоте их испражнений. Результаты были следующими: запор (1−2 дефекации в неделю), низкий нормальный уровень (3−6 дефекаций в неделю), высокий нормальный уровень (1−3 дефекации в день), диарея.

Исследование также показало, что норма — это какая 1−2 раза в сутки. У людей, находящихся в этой зоне, кишечные бактерии, ферментирующие клетчатку, процветают. Это указывает на то, что люди, которые так испражняются, часто имеют схожий микробиом кишечника.

Учёные рассказали, как по частоте испражнений можно понять состояние своего здоровья
© Getty

Чтобы ходить по большому один-два в день, нужно обратить внимание на определённые черты. Согласно исследованию, это богатая клетчаткой диета, лучшее питьё и регулярные упражнения.

Опубликованное в журнале Cell Reports Medicine недавнее исследование учитывало 1400 здоровых взрослых. Их разделили на группы по частоте испражнений. Далее специалисты искали любые ассоциации между этой частотой и другими факторами, включая возраст и пол, генетику и микробиом кишечника.

Выяснилось, что особенно большую роль в этом играют возраст, пол и индекс массы тела (ИМТ). Например, вы можете ходить по большому реже, если вы моложе, женского пола и/или у вас низкий ИМТ.

У людей с запорами в крови было больше побочных продуктов ферментации белка. Как известно, это способствует повреждению почек. У пациентов с диареей в плазме крови возникли изменения химического состава, связанные с поражением печени.

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