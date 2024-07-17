Учёные рассказали, как по частоте испражнений можно понять состояние своего здоровья

Чтобы ходить по большому один-два в день, нужно обратить внимание на определённые черты. Согласно исследованию, это богатая клетчаткой диета, лучшее питьё и регулярные упражнения.

Опубликованное в журнале Cell Reports Medicine недавнее исследование учитывало 1400 здоровых взрослых. Их разделили на группы по частоте испражнений. Далее специалисты искали любые ассоциации между этой частотой и другими факторами, включая возраст и пол, генетику и микробиом кишечника.

Выяснилось, что особенно большую роль в этом играют возраст, пол и индекс массы тела (ИМТ). Например, вы можете ходить по большому реже, если вы моложе, женского пола и/или у вас низкий ИМТ.

У людей с запорами в крови было больше побочных продуктов ферментации белка. Как известно, это способствует повреждению почек. У пациентов с диареей в плазме крови возникли изменения химического состава, связанные с поражением печени.

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